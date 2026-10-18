На Харківщині російський дрон атакував мікроавтобус, є поранені

Російські війська атакували мікроавтобус на Харківщині. Унаслідок удару постраждали двоє людей, які перебували в транспортному засобі. Атака сталася 18 жовтня близько 08:30 на ділянці траси Великий Бурлук — Нова Олександрівка. Російський безпілотник вдарив по мікроавтобусу, внаслідок чого поранення дістали 49-річний чоловік і 55-річна жінка.

«18 жовтня близько 08:30 на ділянці траси Великий Бурлук — Нова Олександрівка внаслідок атаки БпЛА по мікроавтобусу поранено 49-річного чоловіка та 55-річну жінку», — написав він. За словами Канашевича, постраждалим надають медичну допомогу. Інших подробиць про їхній стан посадовець не повідомив. Також 18 жовтня російські війська атакували селище Великий Бурлук із застосуванням безпілотників. Унаслідок обстрілу пошкоджено будівлю медичного закладу.

Інформації про інші наслідки цих атак наразі немає. Про це повідомив начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич у Facebook.

За минулу добу російські війська обстріляли Харків і дев’ять населених пунктів області. Унаслідок атак постраждали 12 людей, зокрема мешканці Харкова, Золочева та Ізюма. У місті пошкоджені житлові будинки, автозаправні станції, готель, електромережі та 17 автомобілів.

Російські окупаційні війська здійснили вклинення у позиції Сил оборони України в районі населеного пункту Анищине (до 2025 року — Анискине) на Великобурлуцькому напрямку Харківської області. Наразі противник намагається закріпитися на зайнятих рубежах та розширити ділянку прориву по флангах.