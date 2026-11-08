На Харківщині російський дрон атакував об'єкт критичної інфраструктури, 250 тисяч абонентів без світла

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У ніч на 8 листопада російський безпілотник атакував об'єкт критичної інфраструктури в Харківській області. Унаслідок удару близько 250 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.

За його словами, удару завдав ворожий безпілотник типу «Герань-4» або «Шахед».

«Унаслідок влучання ворожого дрона типу "Герань-4" (або "Шахед") по об’єкту критичної інфраструктури було знеструмлено близько 250 тисяч абонентів Харківської області, а також інші критично важливі об’єкти», — повідомив Бакшеєв.

За попередньою інформацією, даних про постраждалих унаслідок атаки наразі не надходило.

Енергетики вже працюють над усуненням пошкоджень і відновленням електропостачання. Водночас точний час повернення світла споживачам поки невідомий.

Про це повідомив міський голова Златополя Микола Бакшеєв.

Унаслідок чергової масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру понад 600 тисяч споживачів у Дніпропетровській області залишилися без електроенергії. Лікарні та об’єкти критичної інфраструктури переходять на резервне живлення від генераторів.

У ніч на 8 листопада Запорізька атомна електростанція втратила зовнішнє електропостачання. Наразі її власні потреби забезпечують резервні дизель-генератори. Це вже 16-й випадок повної втрати зовнішнього живлення ЗАЕС від початку 2026 року.

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