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Протягом минулої доби 23 листопада російські війська атакували Харків та ще вісім населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждала 21 людина, серед них — підлітки, повідомили в обласній військовій адміністрації.

"У м. Харків зазнали гострої реакції на стрес жінки 42 і 68 років; у м. Лозова зазнали поранень чоловіки 60 і 20 років та 70-річна жінка, ще 8 людей отримали гостру реакцію на стрес; у с. Руська Лозова Дергачівської громади зазнали поранень жінки 60 і 57 років та 61-річний чоловік; у м. Ізюм поранено 77-річну жінку, отримали гостру реакцію на стрес 85-річний чоловік і 80-річна жінка; у с. Чернігівське Лозівської громади отримал гостру реакцію на стрес 67-річний чоловік і 63-річна жінка", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби 14 листопада російські війська атакували Харківську область різними видами озброєння. Постраждали 14 людей, серед них четверо дітей.

1 листопада речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що найбільше спроб розширити зону контролю російські війська здійснюють на півночі Харківської області.

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