На Харківщині жінка загинула через підрив на вибуховому пристрої, її донька поранена

0:00 / 0:00

Трагедія сталася біля села Карасівка Золочівської громади, де дві жінки підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Одна з них загинула, інша дістала поранення, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок вибуху 60-річна жінка загинула. Її 30-річна донька зазнала поранень руки, наразі отримує всю необхідну медичну допомогу», – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Російські війська атакували Черкаську область, унаслідок чого було пошкоджено газову інфраструктуру. Частина жителів тимчасово залишилася без газопостачання.

Російські війська протягом доби, з ранку 12 до ранку 13 листопада, завдали понад 50 ударів по 25 населених пунктах у 14 територіальних громадах Сумської області. Унаслідок обстрілів двоє людей загинули, ще одна людина дістала поранення.

Упродовж доби російські війська атакували 52 населені пункти Запорізької області. Унаслідок ударів по Запоріжжю та Запорізькому району постраждали 15 людей, серед них двоє дітей.

Унаслідок атаки безпілотника по Сумщині 12 листопада загинули двоє місцевих жителів віком 57 та 47 років. Чоловіки перебували біля мотоцикла в Середино-Будській громаді Шосткинського району, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Унаслідок російського удару по Вінниці постраждали люди, а також зазнала пошкоджень будівля дитячого садка. Про наслідки атаки повідомив міський голова Сергій Моргунов.

Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області, зокрема багатоповерховий будинок в обласному центрі. Унаслідок обстрілу шестеро людей дістали поранення, а частина населених пунктів залишилася без електропостачання.

Читай нас у