На Харківщині зросла кількість постраждалих після обстрілу Чугуєва

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Унаслідок російських ударів по Чугуєву Харківської області кількість постраждалих зросла до семи осіб.

"До семи, на жаль, зросла кількість постраждалих при сьогоднішньому обстрілі Чугуєва - протягом дня мешканці продовжували звертатися по медичну допомогу", - розповіла Мінаєва.

За її даними, в мікрорайоні, який зазнав удару, пошкоджені вікна та балконне скління у близько 100 квартирах та у десятку приватних будинків.

За інформацією Харківської обласної прокуратури, росіяни близько 10:45 двома безпілотниками завдали ударів по станції технічного обслуговування автомобілів.

"Орієнтовно через 10 хвилин ще один безпілотник влучив у дорожнє покриття поблизу магазину. Постраждали п’ять жінок", - розповіли у відомстві.

За попередніми даними, це були БпЛА типу "Герань-2".

Про це повідомила у Фейсбуці Чугуївський міська голова Галина Мінаєва.

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