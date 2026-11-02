На Харківщині зросла кількість постраждалих після обстрілу Чугуєва
Унаслідок російських ударів по Чугуєву Харківської області кількість постраждалих зросла до семи осіб.
"До семи, на жаль, зросла кількість постраждалих при сьогоднішньому обстрілі Чугуєва - протягом дня мешканці продовжували звертатися по медичну допомогу", - розповіла Мінаєва.
За її даними, в мікрорайоні, який зазнав удару, пошкоджені вікна та балконне скління у близько 100 квартирах та у десятку приватних будинків.
За інформацією Харківської обласної прокуратури, росіяни близько 10:45 двома безпілотниками завдали ударів по станції технічного обслуговування автомобілів.
"Орієнтовно через 10 хвилин ще один безпілотник влучив у дорожнє покриття поблизу магазину. Постраждали п’ять жінок", - розповіли у відомстві.
За попередніми даними, це були БпЛА типу "Герань-2".
Про це повідомила у Фейсбуці Чугуївський міська голова Галина Мінаєва.
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