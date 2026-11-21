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Під час операції «Ведмежий капкан» на півночі Харківської області українські військові застосували тактику відволікаючого удару, бронетехніку та масоване використання безпілотників. Це допомогло зірвати плани російського командування щодо оточення підрозділів ЗСУ. Важливими складовими операції також стали сувора оперативна безпека та дистанційне мінування шляхів постачання російських військ.

Аналітики зазначають, що російські військові чиновники заявляли про нібито успішне оточення тисяч українських військовослужбовців у цьому районі.

Кремль продовжує використовувати такі твердження, намагаючись переконати західні країни прийняти вигадану Росією лінію фронту як основу для мирних переговорів. Однак насправді в цей час українські підрозділи проводили операцію зі звільнення територій.

За інформацією ISW, 20 листопада український полк повідомив, що в межах операції «Ведмежий капкан» звільнено 204 квадратні кілометри території та 14 населених пунктів на північ і північний схід від Великого Бурлука.

Згідно з картою, українські військові звільнили такі села:

Комісарове;

Широке;

Чорне;

Нефедівка;

Шев'яківка;

Водяне;

Довгеньке;

Зарубинка;

Устинівка;

Івашкине;

Анискине;

Вільхуватка;

Довжанка;

Чугунівка.

Водночас під контролем російських військ залишаються чотири населені пункти: Озерне, Березники, Артильне та Рублене.

Командир 475-го штурмового полку ЗСУ підполковник Олександр Настенко розповів українській службі BBC, що під час операції військові дотримувалися суворих заходів оперативної безпеки. За його словами, операція триває, а українські підрозділи продовжують зачищати окремі прикордонні населені пункти.

За оцінкою ISW, російське командування планувало замкнути оточення українських сил поблизу села Приколотне. Для цього війська РФ мали наступати одночасно з двох напрямків: зі сходу — через Артильне та Вільхуватку, а із заходу — через Вовчанськ і Білий Колодязь.

Наприкінці червня 2026 року російські підрозділи перетнули кордон поблизу Артильного та просунулися в напрямку Приколотного. Тоді українські військові джерела оцінювали ситуацію як майже критичну.

Водночас ISW не знайшов підтверджень того, що російським військам вдалося оточити українські підрозділи в цьому районі. Це відбувалося попри заяви Міністерства оборони РФ та начальника Генерального штабу Валерія Герасимова у вересні й жовтні.

Російські військові чиновники стверджували, що в оточення потрапили тисячі українських військовослужбовців. Ці заяви також поширювали російські пропагандисти. 20 листопада один із пов’язаних із Кремлем блогерів знову повідомив про бої поблизу Приколотного.

Як зауважили аналітики ISW, повідомлення про операцію «Ведмежий капкан» свідчать, що українські військові використовували бронетехніку, зокрема для проведення відволікаючої атаки. Її метою було змусити росіян зосередити сили на хибному напрямку та заманити їх у зону ураження безпілотників.

Зокрема, ЗСУ задіяли танк Т-80 і танк М-1 «Абрамс» під час атаки на Вільхуватку. Це мало створити враження, що саме на цій ділянці відбудеться основний український удар.

Російське командування сприйняло ці дії як підготовку масштабного наступу та перекинуло до району Вільхуватки резервні підрозділи. Однак українські оператори безпілотників завдали ударів по російських силах, поки ті концентрувалися на хибному напрямку. Після цього українські військові атакували на інших ділянках.

Командир 475-го штурмового полку ЗСУ Олександр Настенко також повідомив, що під час інших атак українські військові застосовували танки та бойові машини піхоти Bradley.

Ще одним важливим елементом операції, за даними ISW, стало використання мережевих систем із ретрансляторами для дистанційного мінування російських наземних шляхів сполучення.

Такі системи давали змогу мінувати маршрути приблизно за 30 кілометрів від лінії фронту, ускладнюючи пересування та постачання російських підрозділів.

Крім того, українські військові забезпечили сувору оперативну безпеку. Завдяки цьому російське командування не змогло своєчасно визначити справжній задум операції та підготуватися до дій ЗСУ.

Таким чином, поєднання відволікаючих атак бронетехнікою, масованого застосування дронів, дистанційного мінування та приховування планів дозволило українським силам провести успішну операцію на півночі Харківської області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 21 листопада 2026 року, становлять близько 1 634 860 осіб.

Від початку доби 20 листопада 2026 року на фронтівідбулося 157 бойових зіткнень. Найбільше атак російські війська здійснили на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 16 спроб просунутися вперед. Загалом противник завдав ракетних та авіаційних ударів, скинув 165 керованих авіабомб і застосував понад 4,5 тисячі дронів-камікадзе.

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