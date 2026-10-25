На Херсонщині через російські обстріли постраждали двоє людей

Протягом минулої доби російські війська атакували 43 населені пункти Херсонської області. Під ударами опинилися житлові квартали, критична та соціальна інфраструктура, пошкоджені багатоповерхівка, господарська споруда й приватні автомобілі. Унаслідок обстрілів двоє людей дістали поранення, а зі звільнених громад регіону евакуювали ще 13 жителів.

Російські війська продовжують обстрілювати Херсонщину з різних видів озброєння. Протягом минулої доби окупанти застосовували авіацію, безпілотники та артилерію. Під вогнем опинилися десятки населених пунктів області, зокрема й обласний центр — Херсон. «Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку. Також окупанти понівечили господарчу споруду та приватні автомобілі. Через російську агресію двоє людей дістали поранення», — зазначив він.

Які населені пункти опинилися під обстрілами

За інформацією Олександра Прокудіна, російські війська атакували Білозерку, Берислав, Добрянку, Біляївку, Заможне, Костирку, Урожайне, Чайчине, Лиманець, Інгулівку, Вітрове, Понятівку, Микільське, Дар’ївку, Зарічне, Інгулець, Ясну Поляну та Ульянівку.

Також під ударами перебували Федорівка, Токарівка, Іванівка, Антонівка, Садове, Гончарне, Кізомис, Надіївка, Новодмитрівка, Комишани, Осокорівка, Дудчани, Золота Балка, Милове, Михайлівка, Новокаїри, Новоолександрівка, Станіслав, Суханове, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Дніпровське, Розлив і місто Херсон. Унаслідок обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки та інші об’єкти. Зокрема, постраждала багатоповерхівка. Також російські удари понівечили господарську споруду й приватні автомобілі.

Двоє людей дістали поранення

За даними обласної військової адміністрації, внаслідок російських атак протягом доби поранення дістали двоє людей. Інших подробиць про постраждалих у повідомленні не навели.

Російські обстріли становлять небезпеку для жителів області, адже під ударами опиняються не лише об’єкти інфраструктури, а й житлові квартали. Використання авіації, артилерії та безпілотників створює загрозу для цивільних у різних громадах регіону.

Зі звільнених громад евакуювали 13 людей

Окрім повідомлення про обстріли, Олександр Прокудін поінформував про евакуацію жителів. Протягом минулої доби зі звільнених громад Херсонської області вивезли 13 людей. Евакуація дає змогу жителям виїхати з небезпечних районів, де зберігається загроза російських атак. Особливо важливою вона залишається для людей, які не мають можливості самостійно залишити свої домівки.

Місцева влада продовжує закликати жителів прифронтових громад зважати на безпекову ситуацію та за можливості виїжджати з небезпечних районів. У разі оголошення повітряної тривоги людям радять не ігнорувати попередження й переходити до безпечних місць. Про наслідки атак повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

У Херсонській області протягом минулої доби, 23 жовтня, внаслідок російських обстрілів поранення дістали шестеро людей. Російські війська атакували населені пункти авіацією, безпілотниками та артилерією, пошкодивши житлові будинки, автомобілі й об’єкти інфраструктури.

Внаслідок чергової авіаційної атаки російських військ по Херсону зазнало руйнувань приміщення Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста. Про це повідомили в організації.

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