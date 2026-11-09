На Херсонщині росіяни атакували дроном автівку, поранені троє людей

0:00 / 0:00

У селі Високе Тягинської громади внаслідок удару російського безпілотника 9 листопада по автомобілю постраждали троє чоловіків.

53-річного чоловіка із мінно-вибуховою травмою, опіками та уламковими пораненнями госпіталізували до лікарні, а двом іншим постраждалим віком 31 та 36 років надали медичну допомогу на місці.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Увечері 9 листопада російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Первомайського району Миколаївської області ударними безпілотниками Shahed-238.

Унаслідок російської атаки на Кременчук і Кременчуцький район в ніч на 9 листопада рятувальники врятували 15 людей, ще семеро дістали травми, зокрема 16-річна дитина. Пожежі, що виникли на місцях ударів, уже ліквідовано.

У Полтаві внаслідок падіння російського безпілотника загорілися два гаражі.

Читай нас у