На Херсонщині від російських обстрілів дістали поранення п'ятеро цивільних
Упродовж дня 15 жовтня 2026 року російська армія завдавала ударів по населених пунктах Херсонської області з мінометів, ствольної артилерії та за допомогою безпілотників.
За даними Херсонської обласної прокуратури, станом на 17:30 зафіксовано поранення п'ятьох місцевих жителів селища Нововоронцовка. Усі вони зазнали травм під час ранкового артилерійського обстрілу. У населеному пункті також пошкоджено кілька приватних житлових будинків.
За фактами вчинення чергових воєнних злочинів правоохоронці розпочали досудове розслідування.
Джерело: Херсонська обласна прокуратура.
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