На Херсонщині від російських обстрілів дістали поранення п'ятеро цивільних

0:00 / 0:00

Упродовж дня 15 жовтня 2026 року російська армія завдавала ударів по населених пунктах Херсонської області з мінометів, ствольної артилерії та за допомогою безпілотників.

За даними Херсонської обласної прокуратури, станом на 17:30 зафіксовано поранення п'ятьох місцевих жителів селища Нововоронцовка. Усі вони зазнали травм під час ранкового артилерійського обстрілу. У населеному пункті також пошкоджено кілька приватних житлових будинків.

За фактами вчинення чергових воєнних злочинів правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура.

Відео: П’ять областей України залишилися без світла через обстріли та бойові дії.

Нагадаємо, Росія може спробувати від’єднати Україну від АЕС і спричинити масштабний блекаут.

У Києві та семи областях зафіксували знеструмлення через атаки РФ.

Унаслідок російської атаки вночі проти 14 жовтня були уражені всі три міські теплоелектроцентралі Києва, а також критично важливі енергооб’єкти в Київській області. У столиці зросла кількість загиблих і поранених після ударів по житловій забудові.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

Читай нас у