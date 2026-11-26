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Протягом минулої доби російські війська обстрілювали населені пункти Херсонської області. Унаслідок атак станом на ранок 26 листопада одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Про це голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Телеграмі.

За його словами, під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Придніпровське, Чорнобаївка, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Дар'ївка, Іванівка, Інгулець, Микільське, Понятівка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Новодмитрівка, Берислав, Зміївка, Урожайне, Новокаїри, Новоолександрівка, Гаврилівка, Золота Балка, Михайлівка, Новорайськ, Костирка, Червоний Маяк, Тягинка, Львове, Одрадокам'янка, Веселе та Херсон.

Пошкоджені багатоповерхівка та приватний будинок, зазначив Прокудін.

Росіяни майже 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини, є постраждалий.

Росіяни завдали 812 ударів по Запорізькій області за добу, 18 людей поранено.

Росія атакувала багатоповерхівку в Харкові, є постраждалі та люди під завалами.

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