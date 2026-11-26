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26 листопада внаслідок російських обстрілів Херсонщини загинув чоловік, ще шестеро цивільних отримали поранення.

Окупанти атакували населені пункти реактивною та ствольною артилерією, а також дронами різних типів. Станом на 17:30 зафіксовано одного загиблого та шістьох поранених.

У Комишанах внаслідок атаки дрона загинув чоловік 1969 року народження. Поранення також отримали четверо жителів Херсона, по одному жителю Комишан і Зимівника.

Пошкоджено багатоквартирні будинки та автомобілі. Прокуратура розпочала розслідування за фактом воєнних злочинів.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура.

Російські військові скинули вибухівку з безпілотника на населений пункт. Унаслідок атаки загинув цивільний, за фактом воєнного злочину розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України.

Російські війська обстрілювали населені пункти Херсонської області. Унаслідок атак станом на ранок 26 листопада одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Російські війська застосовували дрони, авіацію та артилерію для обстрілів Херсонської області. Унаслідок атак станом на ранок 23 листопада одна людина дістала поранення, також пошкоджено цивільні об’єкти.

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