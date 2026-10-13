На Хмельниччині через атаку РФ пошкоджені вантажівка та склад підприємства

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На Хмельниччині внаслідок російської атаки пошкоджено вантажний автомобіль і фасад складського приміщення на території одного з підприємств області. Інформації про загиблих і травмованих наразі не надходило.

«Вдень ворог атакував Хмельниччину. Працювали сили ППО. Унаслідок російської атаки пошкоджено вантажний автомобіль та фасад складського приміщення на території одного з підприємств області», — поінформував посадовець.

За словами Сергія Тюріна, внаслідок атаки люди не загинули та не дістали поранень.

Інформація щодо інших можливих наслідків російського удару наразі не повідомлялася.

Про наслідки ворожого удару повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін у Фейсбуці.

Унаслідок російської атаки в ніч на 9 жовтня в Чернігові зруйновано близько 60% відбудованого торговельного центру «Епіцентр». Наразі компанія оцінює масштаби збитків.

Раніше РФ вдарила КАБами по Харкову, є загибла та постраждалі.

У Богодухівському районі Харківської області 11 жовтня російські військові атакували безпілотником вантажівку сільськогосподарського підприємства. Унаслідок удару загинув водій.

Також РФ атакувала Харків та дев’ять населених пунктів області, є постраждалі.

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