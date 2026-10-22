Російські дрони пошкодили енергооб’єкти на Хмельниччині

0:00 / 0:00

Минулої доби російські безпілотники атакували енергетичну інфраструктуру Хмельницької області. Унаслідок ударів пошкоджено енергооб’єкти та виникли знеструмлення.

Він підкреслив, що енергетики працюють над відновленням електропостачання в оселях жителів області.

За інформацією Тюріна, "сили протиповітряної оборони результативно працювали по ворожих цілях".

У Шепетівському районі внаслідок атаки пошкоджені вікна приватного будинку.

Інформації про загиблих і травмованих не надходило, підкреслив очільник ОДА.

Про це голова обласної державної адміністрації Сергій Тюрін повідомив у Телеграмі.

У Києві та семи областях зафіксували нові знеструмлення через удари РФ.

У частині областей запровадили аварійні відключення світла, — Укренерго.

Раніше Міненерго закликало не публікувати фото та відео з місць ударів по енергетиці.

У Києві та Київській області оглянули підстанції «Укренерго» та інші об’єкти генерації електроенергії, які систематично атакує Росія. Під час візиту перевірили наслідки останніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі та хід відновлювальних робіт.

Через російські атаки знеструмлені споживачі у шести областях.

Російський дрон влучив в енергооб’єкт на Полтавщині, без світла залишилися 6 тисяч споживачів.

Читай нас у