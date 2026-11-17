На Хмельниччині правоохоронці викрили 50-річного чоловіка, який шукав старовинні речі за допомогою металошукача та продав знайдений скарб бронзового віку через інтернет-аукціон. Про продаж рідкісних археологічних предметів поліції повідомили представники Національного музею історії України. Згодом правоохоронці знайшли покупця та вилучили в нього стародавні речі.

До правоохоронців звернулися працівники Національного музею історії України. Вони помітили на одному з інтернет-аукціонів оголошення про продаж скарбу, який має особливу історичну та культурну цінність. Під час перевірки поліцейські встановили, що до продажу причетний 50-річний житель Плужненської територіальної громади Шепетівського району. Чоловік самостійно шукав старовинні предмети за допомогою металошукача.

Під час однієї з таких пошукових вилазок він натрапив на скарб періоду бронзового віку. Серед знахідок були стародавні прикраси з характерним орнаментом у формі так званого «вербового листа». За даними правоохоронців, подібні предмети археологи знаходили у похованнях і скарбах, датованих періодом від другої чверті III до початку II тисячоліття до нашої ери. Однією з аналогій є рідкісний «Київський скарб», який зберігається в колекції Національного музею історії України.

Замість того щоб повідомити про знахідку відповідні установи, чоловік виставив стародавні предмети на продаж через інтернет-аукціон. Згодом скарб придбав 43-річний житель Черкаської області. Щоб повернути археологічну знахідку, правоохоронці провели обшуки за місцем проживання чоловіка на Хмельниччині та в покупця на Черкащині. Під час обшуку в продавця вилучили металошукач і мобільний телефон, яким він користувався для спілкування з покупцем. У черкащанина знайшли та вилучили сам скарб.

Наразі слідчі Шепетівського районного управління поліції вирішують питання щодо повідомлення 50-річному чоловікові про підозру. Йому можуть інкримінувати одразу три статті Кримінального кодексу України.

Зокрема, йдеться про частину першу статті 193 — незаконне привласнення знайденого скарбу, який має особливу історичну, наукову, художню або культурну цінність. Також розглядають статтю 198 — придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом, і частину четверту статті 298 — незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини. Досудове розслідування триває. Остаточну правову оцінку діям чоловіка мають надати після завершення слідчих дій. Про це повідомили в поліції Хмельницької області.

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