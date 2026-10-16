На Хмельниччині під ударом опинилася нафтобаза, у місті прогриміли вибухи

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Російські війська продовжують чергову атаку на Україну. Вранці 16 жовтня у Хмельницькому пролунали вибухи, а в області під ударом опинилася нафтобаза.

Що відомо про атаку

О 7:24 Повітряні сили повідомили про реактивний БпЛА курсом на Хмельницький з півдня.

Уже о 7:26 стало відомо про вибухи у місті.

Тюрін повідомив, що в області працювали сили ППО, є збиття. Унаслідок атаки в Кам’янець-Подільському районі пошкоджені житлові будинки. В одному з них виникла пожежа в літній кухні. Рятувальники ліквідували загоряння.

Загалом пошкоджено 10 житлових будинків: пошкоджено перекриття, паркани та двері, вибито вікна. На щастя, обійшлося без постраждалих, – написав голова ОДА.

Він зазначив, що у Шепетівському районі триває ліквідація пожежі на нафтобазі. Гасіння ускладнене безпековою ситуацією.

Станом на 9:02 в області знову триває повітряна тривога. В ОДА закликали місцевих жителів перебувати в укриттях.

Про це пише голова Хмельницької ОДА Сергій Тюрін.

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