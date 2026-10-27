На Хмельниччині російська атака критично пошкодила електрообладнання

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У Хмельницькій області внаслідок російських атак зазнала значних пошкоджень енергетична інфраструктура. Зокрема, критичних ушкоджень зазнало електричне обладнання.

Наразі фахівці працюють над ліквідацією наслідків російських ударів.

«Внаслідок масованих ворожих обстрілів північної частини нашої області, енергетична інфраструктура зазнала суттєвих руйнувань. Зокрема, критично пошкоджено електричне обладнання», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці перебувають на місцях і безперервно працюють над ліквідацією наслідків атак.

«Відновлення обладнання такого рівня – це складний технологічний процес, який потребує часу, концентрації зусиль та фахової роботи ремонтних бригад. Ми щиро вдячні вам за витримку, розуміння та довіру в цей непростий час. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та повернути світло у ваші домівки», – додається у заяві.

Про це повідомляється з посиланням на АТ «Хмельницькобленерго».

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