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Жителі окупованої Росією Кінбурнської коси можуть не пережити зиму через критичну нестачу продуктів харчування та медикаментів. Люди, яким вдалося виїхати з окупації, повідомляють про гуманітарну катастрофу та загрозу голодної смерті для тих, хто залишається в блокаді.

У селах Покровське, Василівка та Геройське досі перебувають близько 100 цивільних, переважно літнього віку. За словами місцевих, у них майже не залишилося засобів для виживання. Усю худобу довелося зарізати через відсутність корму, а табуни здичавілих коней, як стверджується, розстріляли російські військові.

Місцеві жителі описують ситуацію як ще важчу, ніж в Олешках. Населені пункти відрізані водою, а узбережжя щільно заміноване. Єдиний шлях на материк люди називають «дорогою смерті», адже під час спроб виїхати цивільні регулярно підриваються на російських мінах.

Грубо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, росіяни заблокували українцям будь-який доступ до продуктів і медикаментів – їх неможливо навіть купити. Фактично, російські окупанти перетворили цивільних на заручників і використовують їх як “живий щит”, зриваючи будь-які спроби евакуації. Без термінового розголосу та зовнішньої допомоги більшість жителів коси не доживе до весни.

Важливо: щойно стало відомо, що Сили оборони Півдня розглядають можливість проведення гуманітарної місії для порятунку людей. Як повідомив командир ОТУ “Одеса” полковник Денис Носіков, військові вивчають варіанти, як доставити жителям окупованої коси життєво необхідні харчі та ліки.

Довідка:

Кінбурнська коса – піщана територія на півдні Миколаївської області, розташована за 4-7,5 км від Очакова. Вона є продовженням Кінбурнського півострова та частково відділяє Чорне море від Дніпровсько-Бузького лиману. Територія коси входить до складу Чорноморського біосферного заповідника.

Російські війська окупували Кінбурнську косу в березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення. Відтоді вона залишається під російською окупацією.

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