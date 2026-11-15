На Кіровоградщині після атаки РФ спалахнули дві пожежі

Російські війська атакували об’єкт промислової інфраструктури в Кіровоградській області. Після удару виникли пожежі одразу на двох локаціях. Рятувальники загасили вогонь, за попередньою інформацією, ніхто не загинув і не постраждав.

За даними ДСНС, російський удар припав на промисловий об’єкт. Після атаки вогонь спалахнув у двох місцях. «Російські війська атакували об’єкт промислової інфраструктури. Внаслідок удару виникли пожежі на двох локаціях», — повідомили рятувальники.

На місце виїхали підрозділи ДСНС. Вони працювали над ліквідацією займань і зрештою загасили всі осередки пожежі. За інформацією служби, внаслідок атаки загиблих і травмованих немає. Інших подробиць щодо пошкоджень промислового об’єкта у повідомленні ДСНС не навели. Про наслідки атаки повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій 15 листопада 2026 року.

Війська РФ 10 листопада атакували об’єкт критичної інфраструктури в Голованівському районі Кіровоградської області. Унаслідок влучання виникла пожежа.

Упродовж дня російські війська завдавали ударів безпілотниками по об’єктах транспортної інфраструктури Кіровоградської області.





Читай нас у