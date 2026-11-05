На Кіровоградщині російська атака пошкодила житловий будинок, троє людей постраждало

В Олександрівській громаді Кіровоградської області внаслідок російської атаки загорівся житловий будинок. Спочатку повідомляли про двох постраждалих, однак згодом їхня кількість зросла до трьох. Усіх поранених доправили до лікарні.

Після російського удару в Олександрівській громаді виникла пожежа в житловому будинку. На місце події прибули відповідні служби. Вони працюють над ліквідацією наслідків атаки та надають необхідну допомогу постраждалим. «На місці події працюють відповідні служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки», — зазначив Райкович.

Спочатку очільник ОВА повідомив про двох постраждалих, яких передали медикам. Пізніше він уточнив, що внаслідок атаки травмувалася ще одна людина. Таким чином, загальна кількість постраждалих зросла до трьох. Усіх трьох госпіталізували. Інших подробиць щодо їхнього стану, характеру травм і масштабів пошкоджень будинку очільник області на той момент не повідомляв. Про атаку повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович на своїй сторінці у Facebook.

Уночі 4 листопада російські безпілотники атакували Кіровоградську область, націлившись на енергетичну інфраструктуру. Унаслідок ударів пошкоджені приватний будинок та шість одиниць техніки аграрного підприємства. Загиблих і постраждалих немає.

У ніч проти 1 листопада на Кіровоградщині уламки російських безпілотників пошкодили лінії електропередач, навчальний заклад і складські приміщення агропідприємства. Також вибило вікна в одному з житлових будинків. Енергетики готуються відновлювати електропостачання.

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