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Вранці 24 листопада російський безпілотник упав на території дитячого садка в Аджамській громаді Кіровоградської області. Унаслідок падіння у будівлі закладу пошкоджено вікна та двері. На щастя, обійшлося без постраждалих.

За її словами, безпілотник упав близько шостої години ранку. На момент інциденту дітей у дитячому садку не було.

Унаслідок падіння дрона пошкоджено близько 20 вікон і четверо дверей у будівлі закладу. Також пошкоджень зазнала господарська споруда.

Наразі на місці працює спеціальна комісія, яка обстежує територію та встановлює точну кількість пошкоджень.

Інших подробиць щодо наслідків російської атаки на Аджамську громаду наразі немає.

Про це повідомила секретар Аджамської сільської ради Людмила Крикуненко.

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