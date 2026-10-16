На Київщині через російські атаки пошкоджено 33 об’єкти за добу

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У Київській області внаслідок російських атак за останню добу, станом на ранок 16 жовтня, пошкоджено 33 об’єкти, зокрема 25 приватних домоволодінь. Також травмовано двох людей.

Про це обласна військова адміністрація повідомила в Телеграмі.

Зокрема, у Бучанському районі пошкоджені п'ять приватних домоволодінь, складські приміщення й легковий автомобіль. Постраждала одна людина.

У Вишгородському районі пошкоджень зазнали два приватні домоволодіння, травмована людина.

У Фастівському районі пошкоджені 18 приватних домоволодінь та три легкові авто.

В Обухівському районі пошкоджень зазнав обʼєкт інфраструктури.

Джерело: КОВА

Ніч на Волині була надзвичайно складною — область безперервно атакували реактивні дрони типу «Шахед». Близько 20 ворожих цілей було спрямовано на регіон. Унаслідок атаки пошкоджено об’єкти цивільної та критичної інфраструктури.

У Хмельницькому вранці 16 жовтня пролунали вибухи під час російської повітряної атаки на Україну. Незадовго до цього Повітряні сили Збройних сил України повідомили про рух реактивного безпілотника в напрямку міста.

Упродовж доби російські війська завдали 669 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області. Ворог застосовував авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію.

Вранці 16 жовтня російські війська атакували Умань на Черкащині. Унаслідок удару спалахнула багатоповерхівка, травмовано п’ятеро людей.

14 жовтня російські війська завдали ударів по житловій забудові Запоріжжя. Під атаку потрапили кілька вулиць приватного сектору у Вознесенівському районі міста. Є поранені, пошкоджені будинки.

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