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У Яготинській громаді на Київщині продовжує діяти тимчасовий графік відключень електроенергії: три години зі світлом і дев’ять годин без електропостачання. Ситуація залишається складною через повторні російські обстріли.

Пошкодження енергетичного обладнання дуже серйозні, тому його відновлення потребує часу.

Попри постійну загрозу нових ударів, енергетики продовжують ремонтні роботи. Фахівці роблять усе можливе, щоб повернути пошкоджене обладнання до працездатного стану та відновити електропостачання для жителів громади.

Про це повідомляє ДТЕК.

Обмеження електропостачання запровадять протягом усієї доби через наслідки російських атак на енергосистему.

Упродовж доби окупанти били по об’єктах генерації, передачі та розподілу електроенергії. Станом на ранок 19 листопада знеструмлення зафіксували у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській та Сумській областях.

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