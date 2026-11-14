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На Київщині локалізували пожежу на складах після російської атаки

UA NEWS 14 Листопада 2026 20:52
На Київщині локалізували пожежу на складах після російської атаки
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У Вишгородському районі Київської області рятувальники локалізували загоряння на складах, яке виникло внаслідок російського удару 14 листопада.

 

«Унаслідок ворожого обстрілу у Вишгородському районі виникла пожежа у трьох складських приміщеннях. На цей час пожежу локалізовано. Рятувальники проводять роботи з розбирання завалів та проливання конструкцій, щоб запобігти повторному загорянню», — ідеться в повідомленні рятувальників.

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На місці події разом із рятувальниками  працюють волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста. Також фахівці інших служб проводять заміри якості повітря на місці влучання. За результатами перевірки, якість повітря відповідає нормі.  «Роботи тривають», — додали в ДСНС.

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Нагадаємо, у Києві уламки російських дронів виявили щонайменше у двох районах.

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