У Вишгородському районі Київської області тривають пошуково-рятувальні роботи після російської атаки в ніч на 22 листопада. Унаслідок удару зруйнований під’їзд житлового будинку — від першого до п’ятого поверху. Під завалами можуть перебувати восьмеро людей, рятувальники продовжують їх шукати.

Уранці 22 листопада Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що на місці російського удару у Вишгородському районі Київщини не припиняються аварійно-рятувальні роботи. За даними ДСНС, у багатоповерхівці зруйнований цілий під’їзд — конструкції обвалилися з першого по п’ятий поверхи. Під уламками будинку, за попередньою інформацією, можуть перебувати восьмеро людей.

На цей момент рятувальникам вдалося евакуювати з будинку дев’ятьох людей. Ще двоє постраждали внаслідок атаки. Пошукова операція триває. Рятувальники розбирають зруйновані конструкції та обстежують завали, намагаючись знайти людей, які можуть залишатися під уламками.

До робіт залучили кінологічну та піротехнічну служби ДСНС. Також на місці працює інженерна техніка, яка допомагає розбирати важкі конструкції та діставатися до місць, де можуть перебувати постраждалі. Поруч із місцем проведення робіт розгорнули пункт допомоги ДСНС. Там надають необхідну підтримку людям, які постраждали від атаки або потребують допомоги. Рятувальники продовжують пошуки. Інформацію про кількість людей, які можуть залишатися під завалами, уточнюють.

У ніч проти 22 листопада російський безпілотник атакував селище Димер у Вишгородському районі Київської області. Унаслідок удару зруйнована частина п’ятиповерхового житлового будинку, виникла пожежа, є постраждалі. За даними ДСНС, під завалами можуть перебувати семеро людей.

Упродовж 13–20 листопада 2026 року на Київщині зареєстрували 75 кримінальних правопорушень, пов’язаних із порушенням законів та звичаїв війни. Через російські атаки загинули двоє мирних жителів, ще 13 людей дістали поранення. Також пошкоджено або зруйновано вісім об’єктів складської, логістичної та виробничої інфраструктури.

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