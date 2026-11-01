На Київщині погіршилася якість повітря — у шести населених пунктах фіксують пил

Вранці 1 листопада у шести населених пунктах Київської області зафіксували тимчасове погіршення якості повітря. Йдеться про Іванків, Білу Церкву, Вишневе, Обухів, Бориспіль і Бровари. Там спостерігають помірний рівень дрібнодисперсного пилу, однак його кількість поступово зменшується.

За даними ОВА, погіршення якості повітря має тимчасовий характер. Водночас у зазначених населених пунктах жителям радять зачинити вікна, щоб зменшити потрапляння пилу до осель. У решті населених пунктів області перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не виявили. Загальний індекс якості повітря (AQI) по Київщині залишається в межах безпечної норми.

За інформацією обласної адміністрації, ситуації сприяє погода. У регіоні хмарно, місцями йде невеликий дощ. Опади допомагають очищувати приземний шар атмосфери від пилу та інших домішок.

Також на якість повітря впливає помірний північно-західний вітер. Він перемішує повітряні маси та допомагає швидше розсіювати забруднювальні речовини. Окремо в ОВА повідомили, що рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону. Ознак перевищення радіаційного фону не зафіксували.

Отже, погіршення якості повітря стосується шести населених пунктів і, за даними ОВА, поступово минає. Жителям Іванкова, Білої Церкви, Вишневого, Обухова, Борисполя та Броварів варто стежити за оновленнями щодо стану повітря та поки що тримати вікна зачиненими. Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

Війна впливає не лише на людей, міста та інфраструктуру, а й на довкілля. Масштабні пожежі, вибухи та руйнування забруднюють повітря небезпечними речовинами. Крім того, бойові дії можуть змінювати місцевий мікроклімат, впливати на вітер і навіть сприяти утворенню незвичайних хмар та кислотних опадів.

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