На Київщині російські дрони пошкодили будинки й авто, є поранений

У Бучанському районі Київської області внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджені приватні будинки та автомобілі. Поранення дістав 59-річний місцевий житель, який отримав травму ноги й акубаротравму — ушкодження через вплив вибухової хвилі. На місці працюють рятувальники та інші екстрені служби, а інформацію про наслідки атаки уточнюють.

Російські війська атакували безпілотниками Бучанський район Київської області. За його словами, влучання зафіксували на відкритій місцевості неподалік місцевого магазину. Вибухова хвиля пошкодила приватні будинки поблизу місця удару. Також постраждали автомобілі, які в цей час рухалися шосе.

Унаслідок атаки поранення дістав 59-річний місцевий житель. Чоловік отримав травму ноги та акубаротравму — ушкодження, яке виникає через сильний звук або різку зміну тиску під час вибуху.

На місці працюють екстрені служби

Після атаки до роботи залучили рятувальні та інші екстрені служби. Вони працюють на місці події та з’ясовують обставини й наслідки удару.

За попередньою інформацією, пошкодження зафіксували в житловому секторі та серед автомобілів, які перебували на дорозі під час атаки. Відомості про масштаби руйнувань і стан постраждалого уточнюються.

Місцева влада обіцяє повідомити додаткову інформацію після завершення першочергової роботи служб. Наразі відомо про одного пораненого та пошкоджені приватні будинки й автомобілі в Бучанському районі Київщини. Про наслідки удару повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

Після трьох хвиль балістичних ударів Росії по Києву у ніч проти 22 жовтня до ліквідації наслідків атаки залучили понад 400 рятувальників і поліцейських. Пожежі вже загасили, однак роботи на місцях влучань тривають.

Унаслідок російської балістичної атаки на Київ загинула одна людина, ще 22 постраждали, серед них четверо дітей. Пожежі та руйнування зафіксували у шести районах столиці.

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