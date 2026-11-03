На Київщині російський дрон влучив у приватний будинок, загинула дитина

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У Київській області внаслідок удару російського безпілотника загинула 14-річна дитина. Трагедія сталася 3 листопада в селі Хотів Обухівського району, про що повідомив голова обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

Ворожий дрон влучив безпосередньо в приватний будинок, який унаслідок удару вигорів ущент. За попередньою інформацією, також дістав поранення один із батьків загиблої дитини.

На місці події підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією пожежі та усуненням наслідків ворожої атаки.

Джерело: голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

У ніч проти 3 листопада російські війська завдали авіаційного удару по Немишлянському району Харкова. Унаслідок атаки постраждали 73 людини, серед яких пацієнти лікарні, медичні працівники та мешканці прилеглих будинків.

У Дніпрі до 15 зросла кількість поранених унаслідок російської атаки вранці 3 листопада. Троє чоловіків перебувають у тяжкому стані.

У ніч проти 3 листопада російські військазавдалиудару по Харкову балістичними ракетами та керованими авіабомбами. Одне з влучань зафіксували на території медичного закладу в Немишлянському районі міста. Станом на 06:15 кількість постраждалих зросла до 62 осіб.

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