Трипільська теплоелектростанція на Київщині повністю припинила виробництво електроенергії та тепла через масштабні руйнування, спричинені російськими атаками. Наразі на території підприємства триває розбір завалів.

Раніше енергетикам вдалося відновити частину потужностей станції після російського удару у 2024 році, однак згодом ТЕС знову зазнала пошкоджень. За попередніми оцінками, для закупівлі нового обладнання, необхідного для подальшої роботи, знадобиться щонайменше 100 млн євро.

Про нинішній стан підприємства та перспективи його відновлення розповів директор Трипільської ТЕС Юрій Харко.

Чому Трипільська ТЕС повністю зупинила генерацію

За словами Юрія Харка, після ударів російської армії станція більше не може виробляти ані електроенергію, ані тепло. Наразі працівники займаються розбором завалів.

«На сьогодні ми повністю втратили можливість генерувати електроенергію. Тобто наразі електростанція не генерує ні електроенергії, ні тепла. З генерації в нас нічого немає, – повідомив директор ТЕС.

Харко нагадав, що після майже повного знищення у 2024 році станцію частково відновили, вона знову змогла виробляти електроенергію. Однак після цього підприємство знову зазнало численних атак. За словами Харка, по території Трипільської ТЕС завдали понад 20 ракетно-дронових ударів. Якщо враховувати також Зміївську ТЕС, яка входить до складу компанії «Центренерго, по двох підприємствах після 2024 року було завдано понад 200 ударів.

Директор станції не став називати терміни можливого відновлення генерації, пояснивши це безпековою ситуацією.

Скільки коштуватиме відновлення Трипільської ТЕС

За попередніми оцінками, для подальшої роботи станції потрібно щонайменше 100 млн євро на закупівлю нового обладнання.

Харко розповів, що у 2025 році 60% прибутку компанії повністю законтрактували за договорами для відновлення Трипільської та Зміївської ТЕС. Загалом уклали близько 100 договорів.

Також підприємства отримали близько 1 млрд грн допомоги через Фонд підтримки енергетики. Водночас основну частину витрат на відновлення покриває сама компанія. Донори, зокрема, надають будівельні матеріали та сендвіч-панелі.

Найбільшою перешкодою для робіт директор назвав не пошук коштів чи обладнання, а безпекову ситуацію.

«Наразі найскладніше – це безпекова ситуація, яка не дозволяє виконувати роботи цілодобово. У нас повітряні тривоги тривають по 23, 19, 17 годин на добу. Це і є основна проблема, – пояснив він.

За словами Харка, міжнародні партнери допомагають переважно електротехнічним обладнанням – генераторами, трансформаторами та кабельно-провідниковою продукцією. Водночас європейські партнери не хочуть фінансувати відновлення вугільної генерації.

Чи є сенс відновлювати Трипільську ТЕС після атак РФ

Попри повторні обстріли, директор станції вважає її відновлення необхідним. Він пояснив це тим, що на підприємстві працює понад тисяча людей, а від його роботи залежить також місто-супутник Українка.

«Сенс відновлювати звичайно є. У нас працює більше тисячі працівників, плюс у нас є місто-супутник, яке напряму залежить від роботи нашої електростанції. Відновлювати потрібно завжди, – заявив Харко.

Він визнав, що станція залишається під загрозою нових атак. Захисні споруди можуть зменшити наслідки ударів, але не здатні повністю вберегти весь об'єкт.