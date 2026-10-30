На Київщині внаслідок атак російських дронів є пошкодження у чотирьох районах

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Упродовж доби 29 жовтня російська армія атакувала Київську область безпілотниками. Наслідки ворожих ударів зафіксували на території чотирьох районів регіону.

Зокрема, у Вишгородському районі внаслідок ворожого удару пошкоджень зазнали приватний житловий будинок і господарська будівля.

В Обухівському районі пошкодило три приватні житлові будинки, господарську будівлю та обʼєкт інфраструктури.

У Бориспільському районі через ворожу атаку пошкоджений обʼєкт інфраструктури, у Броварському районі – приватний будинок.

За даними ОВА, минулося без загиблих і постраждалих.

Про це обласна військова адміністрація повідомила в Телеграмі.

Росія атакувала Київ ракетами, є загиблий та пошкодження.

У п’ятницю вранці 30 жовтня в Оболонському районі Києва впали уламки ворожого безпілотника.

Росія — держава-агресор — завдаланового удару балістичними ракетами по Києву, Україна. У Дарницькому районі сталося влучання у складську будівлю, внаслідок чого виникла пожежа. Перед цим у різних районах столиці пролунало трохи більше ніж шість вибухів.

У Дніпровському районі Києва після ракетної атакизагорілися уламки ракети у дворі одного з житлових комплексів. За іншою адресою вибуховою хвилею вибило вікна в житловому будинку.

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