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У Броварському районі Київської області 26 листопада внаслідок російських обстрілів пошкоджено два житлові будинки, гараж, господарську споруду та магазин.

Наслідки атак зафіксували у двох населених пунктах району. В одному пошкоджені житлові будинки, гараж і господарська споруда, в іншому уламки понівечили дах магазину.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація.

Торгово-розважальний комплекс «Проспект», який зазнав обстрілу в ніч на четвер, не отримав значних пошкоджень і працює у штатному режимі. Про це повідомили в пресслужбі компанії Arricano агентству «Інтерфакс-Україна».

Раніше у Голосіївському районі Києва ліквідували пожежі після атаки РФ.

У Голосіївському районі столиці вдень 24 листопада виникла пожежа на складах після падіння російського безпілотника.

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