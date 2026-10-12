На Київщині внаслідок російського удару загинув чоловік, є поранені

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У Київській області внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще двоє людей постраждали. Інформація про наслідки удару уточнюється.

«У Фастівському районі одна людина загинула. Ще одна – отримала забій грудної клітки та гостру реакцію на стрес. Чоловіка госпіталізували до місцевої лікарні», – зазначив він.

Ще один чоловік, згідно з даними голови ОВА, постраждав у Бучанському районі. У потерпілого діагностована вибухова травма, є підозра на контузію. Його теж госпіталізували.

Про це голова обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив у Телеграмі.

У Києві зросла кількість постраждалих через атаку РФ.

У Солом’янському районі Києва уламки російського безпілотника впали на відкритій території поблизу приватних будинків. На місце події прямують екстрені служби. Інформації про постраждалих або пошкодження наразі немає.

Крім того, російські війська завдали удару по Дніпру. Унаслідок атаки загинула одна людина, а вибухова хвиля пошкодила вікна багатоповерхового будинку.

Крім того, російські війська завдали удару по логістичних приміщеннях поштового оператора на півдні Одеської області. Унаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі, скління та обладнання. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Упродовж доби російські війська завдали 817 ударів по 57 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожої атаки в Запоріжжі поранено людину. Також надійшло 47 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

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