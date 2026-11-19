На Київщині внаслідок російської атаки постраждали четверо людей
Упродовж минулої доби 18 листопада російські війська атакували ударними безпілотниками Вишгородський та Фастівський райони Київської області. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей.
Ворог продовжує атакувати Київщину ударними безпілотниками. За останню добу наслідки зафіксовані у двох районах.
Постраждали четверо людей у Вишгородському районі, серед них дитина. Усім постраждалим надана необхідна медична допомога.
Під ударами опинилися оселі, транспортні засоби, підприємства та енергетична інфраструктура.
У Вишгородському районі пошкоджені 29 приватних будинків, 19 транспортних засобів, два виробничо-складські приміщення та енергетичний обʼєкт.
У Фастівському районі пошкоджене приватне домоволодіння.
На місцях продовжують працювати відповідні служби.
Про це Київська обласна військова адміністрація повідомляє у Телеграмі.
Відео: На Київщині внаслідок атаки РФ постраждали четверо людей, серед них дитина