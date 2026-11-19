Під ударами опинилися оселі, транспортні засоби, підприємства та енергетична інфраструктура.

Постраждали четверо людей у Вишгородському районі, серед них дитина. Усім постраждалим надана необхідна медична допомога.

Ворог продовжує атакувати Київщину ударними безпілотниками. За останню добу наслідки зафіксовані у двох районах.

Упродовж минулої доби 18 листопада російські війська атакували ударними безпілотниками Вишгородський та Фастівський райони Київської області. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей.

У Вишгородському районі пошкоджені 29 приватних будинків, 19 транспортних засобів, два виробничо-складські приміщення та енергетичний обʼєкт.

У Фастівському районі пошкоджене приватне домоволодіння.

На місцях продовжують працювати відповідні служби.

Про це Київська обласна військова адміністрація повідомляє у Телеграмі.