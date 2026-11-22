У Димері Київської області з-під завалів багатоповерхівки, яку атакував російський безпілотник, дістали тіло загиблої людини. Про це 22 листопада повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Пошуково-рятувальна операція на місці удару триває, а кількість травмованих зросла до трьох.

Тіло дістали з-під завалів багатоповерхового будинку, який зазнав удару російського безпілотника. «У Димері з-під завалів багатоповерхівки деблокували тіло загиблої людини. Щирі співчуття рідним і близьким. Пошуково-рятувальна операція триває», — написав Ткаченко. Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей. Поки операція не завершена, остаточні наслідки атаки ще уточнюють.

Також у Димері збільшилася кількість травмованих — наразі відомо про трьох постраждалих. Серед них — жінка 1972 року народження. У неї зафіксували гостру реакцію на стрес. Медики надають жінці допомогу безпосередньо на місці. Госпіталізація їй не потрібна. Пошуково-рятувальні роботи в пошкодженій багатоповерхівці продовжуються. Про загиблу людину в Димері 22 листопада повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

У Вишгородському районі Київської області тривають пошуково-рятувальні роботи після російської атаки в ніч на 22 листопада. Унаслідок удару зруйнований під’їзд житлового будинку — від першого до п’ятого поверху. Під завалами можуть перебувати восьмеро людей, рятувальники продовжують їх шукати.

У ніч проти 22 листопада російський безпілотник атакував селище Димер у Вишгородському районі Київської області. Унаслідок удару зруйнована частина п’ятиповерхового житлового будинку, виникла пожежа, є постраждалі. За даними ДСНС, під завалами можуть перебувати семеро людей.





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