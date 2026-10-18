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На Київщині запровадили екстрені відключення світла

UA.NEWS 18 Жовтня 2026 11:21
На Київщині запровадили екстрені відключення світла

У Бучанському районі Київської області запровадили екстрені відключення електроенергії. Рішення ухвалили за розпорядженням «Укренерго», повідомили в ДТЕК. Під час таких відключень звичайні графіки не діють.

 

У Бучанському районі Київської області застосовують екстрені відключення електроенергії.  «Київщина, Бучанський район: за розпорядженням Укренерго застосовуються екстрені відключення», — йдеться в повідомленні компанії.

У ДТЕК наголосили, що під час екстрених відключень погодинні графіки не діють. Тому електроенергію можуть вимикати без попереднього графіка. Про подальші зміни жителів району обіцяють інформувати в офіційному Telegram-каналі ДТЕК. Про це повідомила група ДТЕК у своєму Telegram-каналі.

Увечері 17 жовтня в Обухівському, Фастівському та Бучанському районах Київської області запровадили аварійні відключення електроенергії. Обмеження діють на частині Київщини.

 
 
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