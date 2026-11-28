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Через наслідки російських обстрілів та пошкодження енергетичної інфраструктури на Київщині й Дніпропетровщині змінили порядок відключень електроенергії. У частині Київської області запровадили екстрені обмеження, а на Дніпропетровщині енергетики формують графіки окремо для кожного будинку.

На Київщині за командою «Укренерго» екстрені відключення електроенергії діють у Бучанському, Обухівському та Фастівському районах. Звичні графіки погодинних відключень у цих районах наразі не застосовуються.

Причиною обмежень стали наслідки російських атак і перевантаження енергетичного обладнання. Повернутися до планових графіків енергетики розраховують, щойно це дозволить ситуація в енергосистемі.

Ремонтні бригади вже працюють над відновленням пошкодженого обладнання. Водночас мешканців, у яких є електроенергія, закликають ощадливо споживати світло.

На Дніпропетровщині через значні пошкодження енергетичної інфраструктури, спричинені російськими атаками, застосовувати звичні графіки за чергами та підчергами наразі неможливо.

Тому енергетики розраховують години відключень індивідуально для кожного будинку. Через особливості підключення до різних ліній електропередачі навіть у сусідніх будівлях світло можуть вимикати в різний час.

Дізнатися графік відключень можна на офіційному сайті ДТЕК «Дніпровські електромережі» або в чат-боті компанії. Для цього необхідно вказати назву вулиці та номер будинку. Графіки на наступну добу публікують щовечора.

У ДТЕК також попередили, що години знеструмлень можуть змінюватися протягом дня. Якщо «Укренерго» оновить команди щодо обмеження електропостачання, енергетики відповідно скоригують графіки.

Після відновлення подачі електроенергії споживачів просять зачекати щонайменше 15 хвилин перед увімкненням потужних електроприладів. Техніку рекомендують підключати поступово, по черзі, щоб не створювати додаткового навантаження на мережу.

Про це повідомляє «Укренерго» та ДТЕК.

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9 листопада унаслідок чергової атаки пошкодженоТрипільську теплоелектростанцію. У «Центренерго» назвали наслідки обстрілу надзвичайно серйозними.

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