На кордоні Чернігівщини немає атак ворога, ситуація на межі з Білоруссю спокійна, — ДПСУ

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Російські війська не здійснюють атакувальних дій безпосередньо на лінії кордону в межах Чернігівської області. Також не фіксується активності противника на кордоні України з Білоруссю.

«У межах Чернігівської області противник не здійснює спроб атакувальних дій безпосередньо по лінії кордону», — зазначив Демченко.

Водночас російські війська продовжують обстрілювати прикордонні райони Чернігівської, Сумської та Харківської областей. За словами речника ДПСУ, найчастіше противник застосовує безпілотники, які переважають за кількістю атак.

Крім того, у прикордонні цих трьох регіонів фіксують обстріли з артилерії та мінометів.

Андрій Демченко також повідомив, що активних дій з боку Білорусі на спільному кордоні наразі не спостерігається.

Попри це, українські прикордонники та відповідні служби продовжують посилювати оборонні позиції. Уздовж усієї протяжності кордону з Білоруссю тривають інженерні та фортифікаційні роботи.

За словами речника, ці заходи необхідні, щоб забезпечити надійну оборону на випадок кардинальної зміни ситуації.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Протягом останнього тижня українські прикордонники не фіксували на території Білорусі роботи ретрансляторів, які підсилюють сигнал російських ударних безпілотників Shahed та «Гербера».

Нагадаємо, Білорусь продовжує надавати Росії можливість використовувати ретранслятори для російських безпілотників під час атак по Україні. Водночас, за словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, перекидання російських військ на територію Білорусі не фіксують.

Раніше Зеленський попередив про плани Путіна розмістити балістичні ракети в Білорусі.

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