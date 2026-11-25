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Російські війська намагаються заводити піхоту безпосередньо в Куп’янськ і на українські плацдарми на лівому березі Осколу. Про ускладнення ситуації на цьому напрямку повідомив 25 листопада військовий оглядач Богдан Мирошников.

«На куп'янському напрямку ситуація погіршується. Ворожа інфільтрація відновилася з потроєною силою. Ворог пробує затягувати піхоту як у сам Куп'янськ, так і на лівому березі Осколу на обидва наших плацдарми, з перемінним успіхом», – написав Мирошников у телеграм-каналі.

За його словами, такі спроби противника тривають попри активні дії українських сил північніше та південніше Куп'янська на обох берегах річки.

Журналіст наголосив на стратегічній важливості цієї ділянки фронту, додавши, що Куп'янськ, імовірно, незабаром знову повернеться в медіаполе.

На фронті за добу відбулося 184 бої, найгарячіше було на Покровському напрямку — Генштаб.

Армія російської федерації станом на вівторок, 24 листопада, побила річний антирекорд втрат за весь час повномасштабної війни: з початку 2026 року вони сягнули 432 519 військових, що вже перевищило показник за весь 2024 рік (430 790 осіб).

Кожні п’ять хвилин на війні проти України гине один російський військовий, свідчить витік бази Росстату, проаналізований журналістами «Важливих історій». За їхніми даними, РАГСи по всій Росії зареєстрували майже 500 тисяч смертей військових, які загинули на війні. За період із 24 лютого 2022-го до 28 вересня 2026 року це в середньому одна смерть кожні п’ять хвилин.

Аналіз зламаної хакерами бази Росстату, яка охоплює період із 2022 року до кінця вересня 2026 року, засвідчив, що 92,9% зареєстрованих втрат російської армії є бойовими. Із 209 870 померлих, позначених у реєстрі як військовослужбовці, 194 885 осіб загинули в боях, причому у 177 009 випадках причиною смерті вказано ушкодження від вибуху або уламків під час воєнної операції.

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