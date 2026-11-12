На Луганщині окупанти судитимуть 17-річного хлопця за підготовку вибуху в школі Сіверськодонецька

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На тимчасово окупованій території Луганської області російські силовики затримали 17-річного жителя Сіверськодонецька, якого звинувачують у підготовці вибуху в одному з навчальних закладів міста. Окупаційний суд ухвалив рішення взяти неповнолітнього під варту.

За версією російського слідства, у 2023 році неповнолітнього нібито завербували через Telegram до діяльності організації, яку в Росії визнали терористичною.

Російські силовики стверджують, що хлопець отримував від невідомих кураторів завдання, за виконання яких йому обіцяли грошову винагороду.

Зокрема, напередодні 9 травня 2026 року він нібито вчинив наругу над символікою радянської перемоги у Другій світовій війні та записав свої дії на відео.

Згодом, як заявляє Слідчий комітет РФ, куратори нібито доручили підлітку організувати вибух в одному з навчальних закладів Сіверськодонецька.

За твердженням окупантів, метою нападу мало стати вбивство учнів молодших і старших класів. Російське слідство також стверджує, що хлопцеві надали інструкції з виготовлення вибухового пристрою та конспірації.

У ФСБ заявили, що затримали неповнолітнього до реалізації ймовірного задуму.

Окупаційні слідчі інкримінують 17-річному жителю Сіверськодонецька участь у діяльності організації, визнаної в РФ терористичною, проходження навчання для здійснення терористичної діяльності та підготовку теракту.

За клопотанням російського Слідчого комітету підлітка взяли під варту. Розслідування триває.

Водночас російська сторона не розкриває особу затриманого, назву навчального закладу та організації, до якої він нібито належав. Також наразі невідомо, чи має неповнолітній доступ до незалежного адвоката.

Усі звинувачення щодо підлітка наразі ґрунтуються на заявах російських силових структур.

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Про це повідомляє Слідчий комітет РФ.

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