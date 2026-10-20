На Львівщині через атаку російських дронів понад 17 тисяч абонентів залишилися без світла

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Росіяни вдень 20 жовтня продовжили атакувати Львівщину реактивними безпілотниками.

Унаслідок удару постраждав працівник поліції охорони, якого госпіталізували.

У Яворівському районі без електропостачання залишилися майже 16 тисяч абонентів, а в Шептицькому — понад 1200. Загалом світло зникло більш ніж у 17 тисяч абонентів.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Джерело: Максим Козицький, Львівська ОВА

влучання уламків ворожого безпілотника у будівлю медичного закладу постраждали двоє осіб. Верхній поверх будівлі 20 жовтня у Голосіївському районі столиці через. Верхній поверх будівлі загорівся

У Солом’янському районі Києва уламки безпілотника впали на залізничні колії. Про це у вівторок, 20 жовтня, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Російські терористи продовжують атакувати Київ реактивними Шахедами .

У Києві через обстріл змінили рух тролейбусів чотирьох маршрутів.

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