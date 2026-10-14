На Львівщині через атаку російського безпілотника пошкоджено 11 будинків, є постраждалі

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У селі Малехів Львівської області внаслідок падіння російського реактивного безпілотника 13 жовтня пошкоджено 11 приватних будинків. Загалом постраждали 25 місцевих мешканців, одна з потерпілих досі перебуває під наглядом медиків.

У вівторок, 14 жовтня, у Малехові продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки.

Представники Офісу громади готують акти комісійного обстеження пошкодженого майна, щоб зафіксувати завдані руйнування.

Після російської атаки 13 жовтня до лікарні святого Пантелеймона доправили двох жінок, стан яких медики оцінювали як середньої тяжкості.

Одну з постраждалих після надання медичної допомоги відпустили на амбулаторне лікування. У жінки діагностували забійну рану тім’яної ділянки та забій пальця руки.

Інша потерпіла зазнала гострої реакції на стрес і досі залишається під наглядом медиків. Її стан оцінюють як середньої тяжкості з огляду на хронічну серцеву недостатність.

У приватних будинках, пошкоджених унаслідок падіння російського безпілотника, зафіксували тріщини на стінах, пошкодження вікон і дверей. Загалом вибито або пошкоджено 53 вікна та 13 вхідних дверей.

Значних руйнувань зазнали три будинки на вулиці Дороша. У цих оселях зруйновані покрівлі, сильно пошкоджені стіни, вибиті всі вікна та двері.

Представники Офісу громади продовжують документувати наслідки російського удару та готують акти комісійного обстеження пошкоджених будинків.

Мешканцям постраждалих осель допоможуть тимчасово закрити пошкоджені вікна плівкою. Крім того, людям пропонують безкоштовне тимчасове поселення.

Ліквідація наслідків атаки в Малехові триває.

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