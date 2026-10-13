На Львівщині російський дрон упав на житловий будинок

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У селі Муроване Львівського району збитий під час повітряної тривоги російський безпілотник упав на житловий будинок. Про інцидент повідомили мер Львова Андрій Садовий та голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Повідомляють про влучання дрона в житловий будинок у селі Муроване. Це сусідня зі Львовом громада», – наголосив Садовий.

За попередньою інформацією Козицького, під час повітряної тривоги збитий ворожий безпілотник впав на житловий будинок. Очільник ОВА уточнив, що внаслідок цього спалахнули два будинки.

«Пошкоджені три автомобілі. Інформації про постраждалих наразі не надходило. На місці працюють всі служби», – додав Козицький.

Нагадаємо, у росії третю добу горів нафтоналивний термінал після атаки дронів.

У ніч проти 10 жовтня безпілотники атакували російський НПЗ у Ростові-на-Дону. Після кількох вибухів на підприємстві виникла масштабна пожежа. Ймовірною ціллю став нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу нафтопродуктів.

Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Один із ударів припав на Московський нафтопереробний завод «Газпромнефть-МНПЗ» у районі Капотня, після чого на підприємстві спалахнула пожежа.

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