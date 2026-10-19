На Миколаївщині майже 24 тисячі абонентів досі залишаються без світла після атаки РФ

0:00 / 0:00

На Миколаївщині після російської атаки на енергетичну інфраструктуру без електропостачання залишаються майже 24 тисячі абонентів. Загалом унаслідок удару без світла опинилися понад 55 тисяч абонентів, повідомили в обласній військовій адміністрації.

"Сьогодні ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаївської області. Через атаку без електропостачання залишилися 79 населених пунктів – понад 55 тис. абонентів", – повідомив Решетілов у Телеграм в понеділок.

За його словами, енергетики розпочали відновлювальні роботи одразу, щойно це дозволила безпекова ситуація.

Наразі роботи з відновлення електропостачання тривають.

Про це повідомляє очільник Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Георгій Решетілов.

Відео: У Києві та десяти областях України зафіксували перебої з електропостачанням.

У Києві енергетики стабілізували ситуацію з електропостачанням після масованої російської атаки. У четвер, 15 жовтня, у столиці знову почали діяти графіки відключення світла.

Унаслідок нічного масованого удару РФ по критичній інфраструктурі Києва, Київської області та Харкова без електропостачання залишилися щонайменше 600 тисяч споживачів. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що атака пошкодила 26 об'єктів електроенергетики та чотири об'єкти нафтогазового комплексу.

Унаслідок російської атаки частина Рівного та Рівненського району залишилася без електропостачання. Інформація про масштаби знеструмлення та причини пошкодження енергетичної інфраструктури наразі не уточнюється.

Читай нас у