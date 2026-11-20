На Національному військовому меморіальному кладовищі поховали ще 18 українських захисників, імена яких поки не вдалося встановити. Рішення про поховання ухвалили Миколаївська та Дніпропетровська обласні державні адміністрації. Після церемонії робота з ідентифікації воїнів не припиняється.

На Національному військовому меморіальному кладовищі відбулася церемонія поховання 18 полеглих захисників України, чиї імена наразі залишаються невідомими. Рішення передати воїнів для поховання на меморіальному кладовищі ухвалили Миколаївська та Дніпропетровська обласні державні адміністрації. Церемонію провели з військовими почестями — як знак поваги до людей, які загинули, захищаючи Україну.

Попрощатися з полеглими прийшли чинні військовослужбовці, ветерани, представники органів державної влади та духовенства. Учасники церемонії вшанували пам’ять воїнів і віддали їм останню шану. У пресслужбі НВМК наголошують, що навіть після поховання робота зі встановлення особистостей загиблих продовжується. Деяким захисникам уже вдалося повернути їхні імена після того, як спочатку їх поховали як невідомих. «На НВМК вже є захисники, чиї імена вдалося встановити після того, як їх поховали як невідомих», — зазначили у пресслужбі.

У меморіальному кладовищі підкреслюють, що важливо не лише гідно поховати кожного полеглого, а й зберегти його ім’я та особисту історію. Це частина національної культури пам’яті та поваги до тих, хто віддав життя за Україну. Після встановлення особи загиблого інформацію про нього можуть уточнити, а його ім’я — повернути до меморіального вшанування. Тож поховання як невідомого не означає, що пошук рідних та встановлення особистості припиняються.

Національне військове меморіальне кладовище створене для гідного вшанування пам’яті загиблих українських військовослужбовців та інших людей, які захищали державу. Кожне таке поховання нагадує про ціну війни й про те, що за кожним невідомим ім’ям стоїть окрема людська історія. Про це повідомила пресслужба НВМК на офіційній сторінці у Facebook.

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