На Нікопольщині через російську атаку загинули дві жінки, четверо людей поранені

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У суботу внаслідок російської атаки на Нікопольщині загинули дві жінки, ще четверо людей дістали поранення. Серед постраждалих — троє дорослих і дитина. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджені магазини, приватні і багатоквартирні будинки, інфраструктура, гаражі, автівки, адмінбудівля, підприємство. Двоє жінок загинули. Ще четверо людей, серед яких 14-річний хлопець, постраждали", – написав Ганжа у телеграм увечері суботи.

Понад 60 разів ворог атакував шість районів безпілотниками та артилерією, додав очільник ОВА.

Дніпропетровщина під масованими атаками РФ — є загиблий і поранені.

У ніч на 4 жовтня російські війська випустили по території України 135 безпілотників, серед яких були «Шахеди», «Гербери», «Бандероль»/«Дань-Т» та дрони-імітатори.

Уранці 4 жовтня російські війська завдали удару по середмістю Дніпра, поціливши у приміщення компанії зв’язку.

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