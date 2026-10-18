На Одещині через російську атаку без світла залишилися 24 тисячі родин

На Одещині запровадили аварійні відключення електроенергії після російської атаки на об’єкти енергетики. Без світла залишилися 24,1 тисячі родин у трьох районах області. За її даними, електропостачання наразі відсутнє в частині Білгород-Дністровського, Ізмаїльського та Болградського районів.

У компанії зазначили, що пошкодження енергетичного обладнання значні. Через це повернути електрику всім споживачам одразу не вдасться — відновлювальні роботи потребують часу. «24,1 тис. родин в Білгород-Дністровському, Ізмаїльському та Болградському районах залишаються без світла. Руйнування масштабні. Відновлення пошкодженого обладнання потребує часу», — повідомили в ДТЕК.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання

Фахівці вже займаються ремонтом пошкодженого обладнання, щоб якомога швидше повернути електрику в оселі. Водночас терміни відновлення залежатимуть від характеру пошкоджень і складності робіт.

У ДТЕК наголосили, що енергетики докладають зусиль, аби відновити електропостачання для всіх постраждалих споживачів. Наразі без світла залишаються жителі трьох районів Одещини. Інформації про точні терміни повернення електроенергії компанія не надала. Про це повідомили в компанії ДТЕК.

Уночі 17 жовтня російські війська атакували рекреаційну зону на Одещині. Унаслідок удару пошкоджені будинки відпочинку та приватні автомобілі. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

В Одеській області внаслідок російських ударів постраждали п’ятеро цивільних людей. Атаки спричинили масштабні пожежі, пошкодили приватні будинки, об’єкт енергетики та підприємство з виготовлення побутової продукції.

