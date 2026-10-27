На Одещині впала малогабаритна крилата ракета рф невідомого типу

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На території Одеської області на відкритій місцевості виявили російську крилату ракету невідомого типу, яка збереглася у відносно неушкодженому стані. За даними аналітиків, конструкція апарата свідчить про його належність до класу малогабаритних крилатих ракет та дасть змогу українським фахівцям детально вивчити технічні характеристики й компонування ворожого виробу.

Знайдена ракета має коробчастий фюзеляж прямокутного перерізу зі закругленими краями, стрілоподібне крило та корпус із композитних матеріалів темного кольору. Експерти зазначають, що така геометрія може використовуватися як для спрощення масового виробництва, так і для зниження радіолокаційної помітності.

Апарат оснащений малогабаритним турбореактивним двигуном із бічними повітрозабірниками та V-подібним хвостовим оперенням.

Джерело: «Мілітарний».

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