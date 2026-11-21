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21 листопада російські війська атакували Одеську область, унаслідок чого зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура.

«Сьогодні вдень ворог знову атакував Одещину. Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема двох приватних будинків. Постраждалих немає», - написав очільник області.

Він зазначив, що відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

рф атакувала склади із зерном s салон Mercedes-Benz на Одещині.

Одеса та область залишились без світла через атаку Росії.

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