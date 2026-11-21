На Одещині зафіксували пошкодження цивільної інфраструктури після атаки РФ
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21 листопада російські війська атакували Одеську область, унаслідок чого зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура.
«Сьогодні вдень ворог знову атакував Одещину. Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема двох приватних будинків. Постраждалих немає», - написав очільник області.
Він зазначив, що відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.
Про це в Телеграмі повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
рф атакувала склади із зерном s салон Mercedes-Benz на Одещині.
Одеса та область залишились без світла через атаку Росії.