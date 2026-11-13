На Одещині затримали екскерівника кримського закладу освіти за співпрацю з окупантами

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Жителю Євпаторії повідомили про підозру в колабораційній діяльності. За даними прокуратури АР Крим та Севастополя, після окупації півострова у 2014 році чоловік добровільно залишився керувати закладом позашкільної освіти під контролем російської адміністрації та впроваджував стандарти РФ.

За даними слідства, він перевів заклад на російські освітні стандарти, адаптував навчальні програми до вимог окупаційної влади та організовував внесення змін до установчих документів відповідно до законодавства рф.

Під час навчання дітям нав’язували російські ідеологічні наративи, залучали їх до заходів на підтримку окупації Криму та зустрічей з учасниками війни проти України.

На початку листопада 2026 року чоловіка затримали на Одещині, куди він приїхав до родичів. Під час обшуку вилучили російські внутрішній та закордонний паспорти, електронну техніку й засоби зв’язку.

Йому інкримінують колабораційну діяльність (ч. 3 ст. 111-1 КК України). Суд за клопотанням прокурорів обрав запобіжний захід - тримання під вартою без права застави.

Джерело: Офіс Генерального прокурора

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