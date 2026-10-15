На окупованій частині Запоріжжя шкільного завгоспа засудили до 13 років колонії

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На тимчасово окупованій території Запорізької області російський окупаційний суд засудив місцевого працівника школи до 13 років колонії суворого режиму. Чоловіка звинуватили у шпигунстві на користь України.

За повідомленнями російської сторони, засуджений — житель 1969 року народження, який працював завідувачем господарства в одній зі шкіл Токмацького району. Його імені не розголошують.

Окупаційне слідство стверджує, що з лютого 2022-го до липня 2023 року чоловік збирав інформацію про розташування російських військових, техніки та озброєння, а потім передавав її представнику української розвідки через месенджер.

Окрім 13 років ув’язнення, йому призначили ще рік обмеження свободи. Незалежного підтвердження звинувачень окупаційної влади немає.

Жительку тимчасово окупованої Кам’янки-Дніпровської Запорізької області засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна за співпрацю з російською окупаційною адміністрацією. За даними прокуратури, жінка незаконно заволоділа супермаркетом, брала участь у політичних заходах на підтримку Росії, а згодом стала так званою «заместителем председателя» окупаційного органу влади.

Окупаційний суд у Запорізькій області засудив жителя Мелітополя до 14 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у державній зраді. Приводом для кримінального переслідування став переказ 500 гривень на рахунок, пов’язаний із Збройними силами України.

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