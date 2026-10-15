На окупованій частині Запоріжжя шкільного завгоспа засудили до 13 років колонії
На тимчасово окупованій території Запорізької області російський окупаційний суд засудив місцевого працівника школи до 13 років колонії суворого режиму. Чоловіка звинуватили у шпигунстві на користь України.
За повідомленнями російської сторони, засуджений — житель 1969 року народження, який працював завідувачем господарства в одній зі шкіл Токмацького району. Його імені не розголошують.
Окупаційне слідство стверджує, що з лютого 2022-го до липня 2023 року чоловік збирав інформацію про розташування російських військових, техніки та озброєння, а потім передавав її представнику української розвідки через месенджер.
Окрім 13 років ув’язнення, йому призначили ще рік обмеження свободи. Незалежного підтвердження звинувачень окупаційної влади немає.
Жительку тимчасово окупованої Кам’янки-Дніпровської Запорізької області засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна за співпрацю з російською окупаційною адміністрацією. За даними прокуратури, жінка незаконно заволоділа супермаркетом, брала участь у політичних заходах на підтримку Росії, а згодом стала так званою «заместителем председателя» окупаційного органу влади.
Окупаційний суд у Запорізькій області засудив жителя Мелітополя до 14 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у державній зраді. Приводом для кримінального переслідування став переказ 500 гривень на рахунок, пов’язаний із Збройними силами України.