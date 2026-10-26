На окупованій Херсонщині загинув депутат від Єдиної Росії

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На окупованому лівобережжі Херсонської області загинув 56-річний Сергій Глухенко, депутат Каланчацької муніципальної ради від російської партії «Єдина Росія». За словами призначеного Росією керівника регіону Володимира Сальдо, Глухенко підірвався на міні поблизу села Хорли.

За словами гауляйтера Сальдо, 25 жовтня Глухенко «трагічно загинув». За його попередніми даними, депутат підірвався на міні «Пелюстка» в районі Хорлів. Це протипіхотна міна ПФМ-1.

Глухенко був так званим депутатом Каланчацької муніципальної ради та очолював у ній комісію із земельних, сільськогосподарських і бюджетних питань. Також його вказували як голову постійної комісії із земельних питань, сільського господарства, бюджету та інвестицій окупаційної ради.

До повномасштабного вторгнення Росії чоловік працював у Херсонській області. Він багато років керував метеостанцією в селі Хорли, а також брав участь у діяльності громадської організації «За розвиток Хорлів». Ці відомості наводять у повідомленнях про загибель окупаційного посадовця.

У 2023 році Глухенко висунув свою кандидатуру на псевдовиборах до незаконно створених Росією органів влади на тимчасово окупованій території Херсонщини. Згодом він отримав мандат депутата від партії «Єдина Росія», яка підтримує політику президента Росії Володимира Путіна.

Окрім депутатської діяльності, Глухенко долучався до організаційного комітету з проведення публічних слухань щодо змін до статуту Каланчацького муніципального округу, створеного окупаційною адміністрацією.

Село Хорли розташоване на узбережжі Чорного моря в Скадовському районі Херсонської області. До російської окупації населений пункт був відомий як курортна місцевість. За повідомленнями регіональних джерел, саме там Глухенко тривалий час очолював метеостанцію.

Джерело: Exilenova+

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